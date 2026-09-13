OpenAI maakt dit jaar geen beursgang en richt zich op veiligheid

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zei in een interview met Fortune momenteel bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. Altman noemde dit jaar daarom een "ongelukkig moment" voor een beursgang.

Twee onderzoekers van AI-rivaal Anthropic hebben recent gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Volgens een van de veiligheidsonderzoekers is de kans groter dan 10 procent dat AI in het komende decennium alle mensen vermoordt.

"Ik vind het onacceptabel om een kans van pakweg 10 procent te accepteren dat tegen het einde van dit decennium iedereen is vermoord", zei Altman.

Ontwikkeling

De topman sloot zich zaterdag, net als xAI-medeoprichter Elon Musk, aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. Dat moet volgens Amodei gebeuren om de risico's te beheersen.

Bronnen meldden eerder dit jaar aan Bloomberg dat OpenAI dit najaar naar de beurs zou gaan.