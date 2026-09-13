ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OpenAI maakt dit jaar geen beursgang en richt zich op veiligheid

Economie
door anp
zondag, 13 september 2026 om 9:37
anp130926048 1
Volg ons op Google Nieuws
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, gaat dit jaar niet naar de beurs. Topman Sam Altman zei in een interview met Fortune momenteel bezig te zijn met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. Altman noemde dit jaar daarom een "ongelukkig moment" voor een beursgang.
Twee onderzoekers van AI-rivaal Anthropic hebben recent gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Volgens een van de veiligheidsonderzoekers is de kans groter dan 10 procent dat AI in het komende decennium alle mensen vermoordt.
"Ik vind het onacceptabel om een kans van pakweg 10 procent te accepteren dat tegen het einde van dit decennium iedereen is vermoord", zei Altman.
Ontwikkeling
De topman sloot zich zaterdag, net als xAI-medeoprichter Elon Musk, aan bij de oproep van Anthropic-topman Dario Amodei om de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. Dat moet volgens Amodei gebeuren om de risico's te beheersen.
Bronnen meldden eerder dit jaar aan Bloomberg dat OpenAI dit najaar naar de beurs zou gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheek, zorgpremie, vrijheidsbijdrage, energie: tel alles op en een eigenwoningbezitter is in 2027 tot €150 per maand meer kwijt

LepismaSaccharina

Papiervisjes of zilvervisjes? Zo herken je het verschil — en dit moet je doen

images

In Spanje betaal je 2,2% hypotheekrente, in Nederland 4,3%: zo groot zijn de Europese verschillen na de ECB-verhoging

anp120926112 1

Kremlin wil geen vrede en sluit ontmoeting Poetin en Zelensky bij G20-top uit

ziekteverzuim daalt in 2023 voor het eerst in negen jaar1705558900

Na twee jaar ziekte makkelijker ontslagen: deze drie minder bekende plannen uit de Kamerbrief raken jou ook

135404795_m

Veelgebruikte stof in plastic gelinkt aan autisme en ADHD

Loading