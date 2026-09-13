CSU-leider steunt Merz als leider van christendemocratisch blok

BERLIJN (ANP) - De invloedrijke Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz. Hij zegt in een interview met de krant Bild dat hij vindt dat zijn partijgenoten achter hem moeten staan. Söder is de leider van CSU, de Beierse zusterpartij van Merz' CDU.

CDU leed een gevoelige nederlaag bij de deelstaatverkiezingen in Saksen-Anhalt, waar het radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) won. Ook landelijk staat die partij volgens een nieuwe peiling op winst.

Söder zegt in Bild dat de druk "veel van ons allen vraagt", maar dat Merz de persoon is die de christendemocraten moet leiden. "Trouwens, wie er nu ook direct de plaats zou innemen, alle alternatieven in ogenschouw nemende, zou in eerste instantie met dezelfde problemen te maken krijgen - met de SPD die worstelt met hervormingen."

Volgens Söder is er wel discussie over de positie van Merz, maar moeten de christendemocraten zich niet door AfD laten verdelen. CSU zou Merz in ieder geval niet wegsturen.