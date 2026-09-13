Man die overleed tijdens aanhouding is 51-jarige Rotterdammer

ROTTERDAM (ANP) - De man die zaterdagavond overleed tijdens een aanhouding door de politie in Rotterdam is een 51-jarige man uit die stad. Dat meldt het Openbaar Ministerie zondagochtend.

De man werd op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden, maar tijdens de arrestatie werd hij onwel.

Op sociale media gaan beelden rond waarop de aanhouding te zien zou zijn. Op die beelden wordt een persoon op de grond in bedwang gehouden door agenten. Onduidelijk is wat daaraan vooraf is gegaan. Een woordvoerder van het OM zegt dat de beelden die circuleren "zorgvuldig in het onderzoek worden meegenomen". Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche.