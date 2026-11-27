SAN JOSE (ANP/RTR) - OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, heeft vrijdag een rechtszaak aangespannen tegen Apple vanwege vermeende diefstal van bedrijfsgegevens. Daarmee is sprake van een tegenrechtszaak, want eerder stapte Apple al naar de rechter met beschuldigingen tegen OpenAI van diefstal van bedrijfsinformatie door voormalig personeel van de iPhone-maker in dienst te nemen.

De zaak door OpenAI werd aangespannen bij een federale rechtbank in Californië. OpenAI zegt dat de wervingspraktijken door Apple onder de werknemers van OpenAI waren bedoeld om hen "in de val te lokken". Zo kon Apple hun kennis voor eigen doeleinden inzetten.

In juli begon Apple een zaak tegen OpenAI. Volgens Apple voerde OpenAI een "gecoördineerde campagne" onder werknemers om vertrouwelijke informatie te verkrijgen. Toen werden ook twee voormalige medewerkers van Apple die bij OpenAI zijn gaan werken aangeklaagd. In totaal zou het AI-bedrijf al honderden voormalige Apple-medewerkers in dienst hebben genomen.