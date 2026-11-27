MÜNSTER (ANP) - De zelfverklaarde neonazi Stefan Wijkamp is in het Duitse Münster in hoger beroep veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf vanwege het aanzetten tot haat, berichten Duitse media als ARD, WDR en Bild. Ook is een boete van 1000 euro opgelegd.

De Nederlander die een vergelijkbare haarstijl en gezichtsbeharing als Adolf Hitler draagt, verklaarde in juli 2025 bij een demonstratie in Münster bewondering te hebben voor Hitler en omschreef hem als "briljant" en een "genie".

Ook zei Wijkamp dat "als we de oorlog hadden gewonnen, jullie hier vandaag allemaal zouden hebben gestaan en 'Heil Hitler' hebben geroepen". De rechter stelde dat Wijkamp met deze uitspraak aanzette tot haat. In de rechtszaal zei de neonazi nog eens Hitler te bewonderen. "Ik hou van de Führer", aldus Wijkamp.

In eerste aanleg werd hij ook tot acht maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld, maar bedroeg de boete 3000 euro.