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OpenAI staat open voor vertraging in ontwikkeling AI

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 3:51
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Bronnen van persbureau Bloomberg melden dat topman Sam Altman dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers heeft laten weten.
Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wilde tegenover Bloomberg niet reageren.
Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jakub Pachocki waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI. Volgens hem moeten AI-bedrijven "samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen".
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