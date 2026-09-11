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Sabalenka haalt voor de vierde keer op rij finale US Open tennis

Sport
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 3:07
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NEW YORK (ANP) - Aryna Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennisster uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale van het grandslamtoernooi in New York in twee sets: 7-5 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen.
Sabalenka stond in 2023 voor het eerst in de finale op Flushing Meadows. Toen werd ze verslagen door de Amerikaanse Coco Gauff, die later in de nacht van donderdag op vrijdag in de andere halve finale aantreedt tegen de Kazachse Elena Rybakina. In 2024 won Sabalenka van Pegula en vorig jaar troefde ze de Amerikaanse Amanda Anisimova af.
Voor de 32-jarige Pegula was het de derde keer op rij dat ze in de halve finale stond.
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