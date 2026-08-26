OpenAI toont zich in rapport schuldbewust over AI-hack

SAN FRANCISCO (ANP) - OpenAI heeft woensdag een rapport naar buiten gebracht waarin het stap voor stap beschrijft hoe AI-modellen van het bedrijf vorige maand tijdens een test wisten in te breken bij een ander AI-bedrijf, Hugging Face. Daarin toont het bedrijf zich schuldbewust over het incident. Ook vertelt OpenAI over de inspanningen die het doet om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen.

"We hadden eerder kunnen ingrijpen op de onbedoelde hack", aldus het bedrijf in het rapport. OpenAI wist eind mei al dat AI-modellen die het testte een kwetsbaarheid in software misbruikten om toegang te krijgen tot het internet. "Achteraf bezien hadden sommige vroege signalen die in dit rapport worden genoemd, een eerdere reactie kunnen uitlokken", aldus OpenAI.

De maker van ChatGPT meldde in juli dat zijn geavanceerde modellen voor kunstmatige intelligentie tijdens veiligheidstests op hol sloegen. De AI-systemen hadden op eigen initiatief ingebroken bij Hugging Face, een populair platform voor programmeurs.