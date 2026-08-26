Leden ON! komen in opstand tegen omroep-top om vermeend wanbeleid

Leden van Ongehoord Nederland (ON!) hebben een sommatie gestuurd naar het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht van de omroep wegens het in hun ogen gevoerde wanbeleid. Ook hebben de leden minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht om in te grijpen. Dat meldt Gerard van Erp, die namens de kritische leden van Ongehoord Nederland het aanspreekpunt is.

"Eigenlijk is er sprake van wanbestuur", aldus Van Erp. "De weerstand onder de leden neemt toe. Ruim 34.000 leden worden benadeeld door slechts een handjevol mensen die doen waar ze zin in hebben. Door de handelswijze van een paar personen wordt de omroep om zeep geholpen." In de brief, die in handen is van het ANP en door ruim zestig leden is ondertekend, worden voorbeelden van wanbestuur aangekaart. Zo is de ledenraad al meer dan anderhalf jaar onderbezet en zijn er geen ledenvergaderingen of jaarvergaderingen. Vijf van de statutair vereiste twaalf zetels zijn bezet. Ook worden vacatures niet volgens de statuten van ON! aangekondigd.

Daarnaast beschuldigen de kritische leden van ON! de ledenraad van financieel wanbeleid. Zo hebben ze de jaarrekening 2025 vastgesteld en decharge verleend voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen, keurt de organisatie het werk goed en kan het bestuur achteraf niet meer aansprakelijk worden gesteld. "Dit terwijl er in dit boekjaar torenhoge kosten zijn gemaakt voor onnodige juridische procedures, hetgeen ten koste ging van de doelstellingen van ON! en dat is het verzorgen van programma's met een ander geluid", staat er in de brief.

Volgens de leden zijn er "ernstige en structurele tekortkomingen in het bestuur en toezicht van ON! en brengen ze het voortbestaan van de omroep in gevaar". Ze eisen daarom vervanging van het huidige bestuur en de raad van toezicht. Met de sommatie willen de leden naar eigen zeggen ON! weer bestuurbaar maken. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, zullen de kritische leden naar de rechter stappen.