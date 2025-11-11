OpenAI verliest Duitse rechtszaak over auteursrechten liedjes

Een Duitse rechtbank heeft dinsdag geoordeeld dat OpenAI auteursrechten heeft geschonden door het gebruik van songteksten. Auteursrechtenorganisatie Gema, die de schrijvers van meerdere Duitse liedjes vertegenwoordigt, had hierover een zaak aangespannen tegen de Amerikaanse maker van de populaire taalbot ChatGPT.

De rechter in München stelde vast dat OpenAI zonder licenties auteursrechtelijk beschermde songteksten heeft gebruikt om ChatGPT te trainen. Bij eenvoudige verzoeken aan het systeem werden die exact of grotendeels identiek weergegeven.

Gema had specifiek geklaagd over het gebruik van negen bekende liedjes, waaronder 'Atemlos durch die Nacht' van Helene Fischer.

De rechtbank heeft OpenAI bevolen te stoppen met het opslaan van de songteksten en deze niet meer in zijn modellen te gebruiken. Het bedrijf moet ook een schadevergoeding betalen en informatie verstrekken over het gebruik en de inkomsten die daaruit zijn gegenereerd. OpenAI kan in hoger beroep gaan.