ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De Franse baguette is in gevaar

Voedsel & Koken
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 11 november 2025 om 9:50
shutterstock_2310832313
Slechts weinig symbolen zijn zo onlosmakelijk verbonden met Frankrijk als de baguette. Het langwerpige, knapperige brood dat decennia een vast onderdeel was van ontbijt, lunch en diner lijkt onsterfelijk. Je hoort het vers te eten en dus gaan Fransen traditioneel twee keer per dag naar de bakkerij om voor de maaltijd hun brood te kopen. Daarom hebben ok dorpen vaak meer dan een bakker.
Toch staat deze culinaire klassieker onder druk. Nieuwe eetgewoonten, veranderende consumentenvoorkeuren en de opkomst van moderne bakkerijen zetten de baguette voor een existentiële uitdaging.
Minder brood, meer keuze
Waar men na de Tweede Wereldoorlog nog kilo’s brood per persoon per dag at, daalt de broodconsumptie in Frankrijk al decennia. Vooral jongeren slaan steeds vaker de traditionele bakker over en kiezen voor fastfood of industriële gesneden broden uit de supermarkt. In stedelijke gebieden laten zelfs hippe ‘neo-bakkerijen’ de baguette links liggen en zetten ze in op lang gefermenteerde, voedzame zuurdesembroden of meergranenvarianten. Oude zekerheden maken plaats voor nieuwe tradities.
Trots en vernieuwing
Toch is de liefde voor de baguette verre van verdwenen. Bekende bakkerijketens blijven trouw aan dit brood, al worden soms nieuwe concepten geïntroduceerd, zoals de ‘baguette bar’. Ook baguette-sandwiches blijven immens populair. Ondertussen zoeken moderne ambachtelijke bakkers naar manieren om hun assortiment te verduurzamen en het brood langer vers te houden—een knipoog naar de toekomst zonder de wortels te vergeten.
Cultureel icoon
De baguette blijft een emotioneel en cultureel anker voor veel Fransen. Of je nu kiest voor klassiek of vernieuwend, de geur van vers brood in de ochtend, het breken van een warme baguette bij de lunch—het hoort bij het Franse leven. Maar wie goed kijkt, ziet dat achter deze vertrouwdheid een grote transformatie schuilgaat. De baguette moet zich opnieuw uitvinden, zonder zichzelf te verliezen.

Lees ook

Hoe weet je of bevroren brood nog goed is?Hoe weet je of bevroren brood nog goed is?
Zijn koolhydraten goed voor je? De nieuwe regels voor brood, pasta en rijstZijn koolhydraten goed voor je? De nieuwe regels voor brood, pasta en rijst
Hoe je brood niet moet invriezenHoe je brood niet moet invriezen
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

1933-photo-of-monte-sierpe

Dit eeuwenoude mysterie in Peru is eindelijk opgelost

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

229232182_m

Dit is hoe je (bijna) altijd wint met schaar-steen-papier, volgens de wetenschap

Loading