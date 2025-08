Aandelendeal op handen: OpenAI is ontzagwekkend veel geld waard

OpenAI is in gesprek over de verkoop van aandelen in handen van (oud-)werknemers, waarbij het bedrijf achter ChatGPT een waarde van 500 miljard dollar krijgt toegeschreven. Dat melden persbureaus Reuters en Bloomberg op basis van ingewijden.

Onder andere Thrive Capital, dat al geld stak in OpenAI, zou het bedrijf hebben benaderd over het kopen van de medewerkersaandelen. De waarde van de ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie zou bij zo'n deal flink stijgen. Bij een eerdere financieringsronde, waarbij 40 miljard dollar werd opgehaald, was OpenAI 300 miljard dollar waard.

Snelgroeiende techbedrijven belonen hun medewerkers vaak met aandelenpakketten om talent aan zich te binden. De afgelopen maanden verloor OpenAI enkele leden van zijn onderzoeksafdeling aan Facebook-moeder Meta. Een nieuwe aandelendeal is mogelijk bedoeld om verdere leegloop te voorkomen. Vertegenwoordigers van Thrive en OpenAI weigerden tegenover Bloomberg commentaar.