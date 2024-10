OpenAI voert concurrentie met Google op met zoekfunctie

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI intensiveert de concurrentie met Google door zijn AI-chatbot ChatGPT uit te breiden met nieuwe zoekfuncties. Met de nieuwe functie, ChatGPT Search, kunnen gebruikers actuele informatie zoeken en bronvermeldingen zien van bijvoorbeeld nieuwsuitgevers en andere databronnen, aldus OpenAI.

In juli introduceerde het bedrijf een prototype van deze functie onder de naam SearchGPT. Dit prototype stond los van de ChatGPT-app en was alleen toegankelijk voor een beperkte groep gebruikers. De verbeterde zoekfunctie, gebaseerd op het AI-model GPT-4, is nu beschikbaar voor betalende gebruikers op zowel mobiel als web.

Zakelijke en educatieve klanten van OpenAI krijgen binnenkort toegang tot de nieuwe zoekfuncties, gratis gebruikers kunnen deze in de komende maanden verwachten. "Mensen willen directe antwoorden als ze iets opzoeken, wat momenteel lastig is op het internet", zei Varun Shetty, mediabaas bij OpenAI.