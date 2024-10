Muziekconcern achter Swift verdient meer aan video na TikTok-deal

HILVERSUM (ANP) - Universal Music Group (UMG) heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend aan de muziek van artiesten als Taylor Swift, Post Malone en Billie Eilish. Daarbij stegen vooral de vergoedingen voor het gebruik van hun liedjes in video's.

Eerder dit jaar sloot UMG een deal met videoplatform TikTok over betere vergoedingen voor de muziek van artiesten die het platenlabelconcern vertegenwoordigt. Nu meldt UMG dat de zogeheten "synchronisatie-inkomsten" in juli, augustus en september ruim 20 procent hoger waren dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is het geld dat artiesten en hun vertegenwoordigers krijgen voor het gebruik van muziek in audiovisueel werk van anderen.

De totale omzet van UMG steeg 4,3 procent tot bijna 2,9 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst voor aftrek van rentelasten, belastingen en afschrijvingen van 556 miljoen euro, een stijging van ruim 16 procent op jaarbasis.