Radicaalrechts lied over azc's van YouTube en Spotify verdwenen

Het radicaalrechtse anti-azc-lied Wij zeggen nee, nee, nee tegen een azc staat woensdag niet meer op YouTube en Spotify. Maker JW Broken Veteran zegt in een geschreven bericht op zijn YouTubekanaal dat "dit niet door mij gedaan is". Hij zegt "druk bezig te zijn uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren" en wil het lied zo snel mogelijk weer online krijgen.

Eerder stelde JW Broken Veteran in een YouTube-bericht dat hij wilde "stoppen met het maken van dit soort protestmuziek" om de "negatieve lading" die om het lied was gaan hangen. Zowel YouTube als Spotify liet woensdagochtend aan het ANP weten later met een reactie te komen.

Het anti-immigratielied, dat is gemaakt met AI, werd in een paar dagen meer dan een miljoen keer beluisterd.

Actiegroep De Dolle Mina's promootte als tegengeluid het links-activistische lied Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap van de Nederlandse zangeres Sophie Straat uit 2023. Het lied stond zondag op de eerste plaats in de Spotify Top 50 van Nederland.