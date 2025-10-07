ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëliërs herdenken bloedbad van 7 oktober 2023

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 8:27
anp071025047 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - Israëliërs herdenken dinsdag de slachtoffers van de Hamasaanval van twee jaar geleden. Op verschillende plekken in Israël vinden herdenkingen plaats, georganiseerd door gemeenschappen en nabestaanden.
Hamas voerde op 7 oktober 2023 een grote verrassingsaanval uit op het zuiden van Israël. Er vielen meer dan 1200 doden. Op de plek van het muziekfestival Nova, waar Hamas meer dan 370 mensen doodde, hielden tientallen familieleden en vrienden vroeg op de dag een minuut stilte, uren voor het begin van de ceremonie op die plek.
Er zijn ook herdenkingen in de getroffen kibboetsen en in Tel Aviv. Er zijn dinsdag geen officiële plechtigheden, omdat 7 oktober dit jaar samenvalt met het Joodse Loofhuttenfeest, ook wel Soekot genoemd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

generated-image (34)

Onderzoekers vinden alarmerende link tussen luchtvervuiling en ALS

ANP-537345067

3 rode vlaggen in een vriendschap die je meestal mist

ANP-523440274

Hoeveel verdient een influencer tegenwoordig?

Loading