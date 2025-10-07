Israëliërs herdenken bloedbad van 7 oktober 2023

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israëliërs herdenken dinsdag de slachtoffers van de Hamasaanval van twee jaar geleden. Op verschillende plekken in Israël vinden herdenkingen plaats, georganiseerd door gemeenschappen en nabestaanden.

Hamas voerde op 7 oktober 2023 een grote verrassingsaanval uit op het zuiden van Israël. Er vielen meer dan 1200 doden. Op de plek van het muziekfestival Nova, waar Hamas meer dan 370 mensen doodde, hielden tientallen familieleden en vrienden vroeg op de dag een minuut stilte, uren voor het begin van de ceremonie op die plek.

Er zijn ook herdenkingen in de getroffen kibboetsen en in Tel Aviv. Er zijn dinsdag geen officiële plechtigheden, omdat 7 oktober dit jaar samenvalt met het Joodse Loofhuttenfeest, ook wel Soekot genoemd.