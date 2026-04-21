ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM schrapt nog een maand langer vluchten naar Saudi-Arabië

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 10:18
anp210426076 1
AMSTELVEEN (ANP) - KLM heeft de hervatting van zijn vluchten van en naar Riyadh en Dammam uitgesteld tot 14 juni. Daarmee zijn alle vluchten van de maatschappij naar Saudi-Arabië een maand langer opgeschort. Oorspronkelijk vloog KLM tot 16 mei niet op de luchthavens.
KLM vloog vanwege veiligheidsoverwegingen al niet op bestemmingen in de regio waar nog altijd een conflict woedt. De luchtvaartmaatschappij wil reizigers die in de komende periode richting Saudi-Arabië zouden vliegen nu alvast duidelijkheid en zekerheid bieden.
De Nederlandse luchtvaartmaatschappij schrapte eerder al de vluchten naar Dubai, eveneens tot 14 juni. Die situatie blijft ongewijzigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

104610393_m

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

234820124_m

Wat is een bipolaire stoornis en hoeveel mensen hebben er last van?

gandr-collage (1)

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: ‘Let extra goed op’

generated-image (2)

Iran pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's

ANP-531873054

Meneer Kaktus keert terug: Peter Jan Rens (75) in blauwe pyjama op de kermis

Loading