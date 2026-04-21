KLM schrapt nog een maand langer vluchten naar Saudi-Arabië

AMSTELVEEN (ANP) - KLM heeft de hervatting van zijn vluchten van en naar Riyadh en Dammam uitgesteld tot 14 juni. Daarmee zijn alle vluchten van de maatschappij naar Saudi-Arabië een maand langer opgeschort. Oorspronkelijk vloog KLM tot 16 mei niet op de luchthavens.

KLM vloog vanwege veiligheidsoverwegingen al niet op bestemmingen in de regio waar nog altijd een conflict woedt. De luchtvaartmaatschappij wil reizigers die in de komende periode richting Saudi-Arabië zouden vliegen nu alvast duidelijkheid en zekerheid bieden.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij schrapte eerder al de vluchten naar Dubai, eveneens tot 14 juni. Die situatie blijft ongewijzigd.