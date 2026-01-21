Opluchting op beurs in Amsterdam na speech Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam heeft woensdag positief gereageerd op de aankondiging van Donald Trump dat hij geen geweld wil gebruiken bij zijn poging om Groenland in te lijven. De AEX vond de weg omhoog na die opmerking van de Amerikaanse president op het World Economic Forum in Davos.

Een dag eerder overheerste de nervositeit op de financiële markten om de dreigende escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Europese bondgenoten. In zijn speech in Davos benadrukte Trump dat hij Groenland, dat bij Denemarken hoort, nog steeds in Amerikaanse handen wil en onmiddellijk wil onderhandelen over een aankoop.

De AEX eindigde 0,3 procent in de plus op 993,94 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 960,30 punten. Een brede graadmeter voor Europese aandelen, de STOXX 600, sloot nagenoeg vlak nadat deze lange tijd in de min had gestaan.

Graadmeters

Ook op de beurzen in New York werd positief gereageerd op de speech van Trump. De bekendste graadmeters op Wall Street stonden tussentijds aanzienlijk hoger.

Volgens strateeg Brian Jacobsen van vermogensbeheerder Annex Wealth Management heeft de opluchting ook te maken met de dingen die Trump niet zei. "Hij herhaalde zijn dreiging met importheffingen voor Europa niet", zei hij tegen persbureau Bloomberg. Ook andere kenners spraken van een relatief verzoenende toon.

De euro

Een aantal beursgenoteerde bedrijven kwam ook met kwartaalcijfers. De aanbieder van pakketkluisjes InPost kwam met cijfers over pakketvolumes en steeg 0,6 procent. In Londen verraste modemerk Burberry met beter dan verwachte cijfers. Het aandeel steeg 5 procent. Chocoladeproducent Barry Callebaut won 3,5 procent in Zürich. De Nederlander Hein Schumacher, voorheen topman van Unilever, gaat het bedrijf leiden.

De euro zakte 0,3 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1703 dollar waard. De prijzen voor olie bewogen niet veel.