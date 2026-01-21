Golfer McIlroy gelooft niet in verzoening PGA Tour en LIV Golf

DUBAI (ANP) - Golfer Rory McIlroy gelooft niet in een verzoening tussen de Amerikaanse tour PGA en de door Saudi-Arabië gefinancierde LIV Golf League. Daarvoor is de verdeeldheid te groot, zei de nummer 2 van de wereld voorafgaand aan de Dubai Desert Classic.

Veel golfers stapten enkele jaren geleden over van de toonaangevende PGA Tour naar LIV Golf, waar het prijzengeld vele malen hoger is. De PGA royeerde de spelers die kozen voor LIV Golf, onder wie de topspelers Phil Mickelson, Dustin Johnson, Jon Rahm en Brooks Koepka.

Pogingen om beide tours te verenigen zijn tot nog toe mislukt en volgens McIlroy gaat dat niet gebeuren, zelfs niet nu de Amerikaan Koepka heeft besloten terug te keren naar de PGA Tour. "Ik denk dat ze gewoon te ver uit elkaar liggen. Beide partijen zullen het gevoel hebben dat ze te veel concessies moeten doen. Terwijl je juist wilt dat bij een hereniging elke partij het gevoel heeft dat ze heeft gewonnen."

McIlroy won in zijn carrière vijf majors.