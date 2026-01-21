ECONOMIE
Marine begeleidt twee Russische schepen op Noordzee

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 17:59
anp210126188 1
DEN HAAG (ANP) - Het marineschip DSS Galatea begeleidt momenteel twee Russische schepen die vanuit het zuiden het Nederlandse deel van de Noordzee zijn binnengevaren. Het is de tweede keer in enkele dagen dat dit gebeurt, meldt het ministerie van Defensie.
Het gaat om een Russisch fregat en een Russische tanker. De marine vaart het hele Nederlandse deel van de Noordzee met de Russische schepen mee, waarna die taak wordt overgenomen door een NAVO-bondgenoot. Daarmee moet worden voorkomen dat de Russische schepen onderzeese infrastructuur kunnen saboteren.
