ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NYT: Trump overweegt opties voor mogelijke aanval op Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 6:35
anp300126058 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen dagen een uitgebreide lijst ontvangen met mogelijke militaire opties voor een aanval tegen Iran. Dat schrijft The New York Times op basis van anonieme bronnen. Een eventuele interventie zou twee doelen moeten dienen: schade toebrengen aan de nucleaire infrastructuur en raketinstallaties van het land of de positie van het islamitische regime verzwakken.
Er zou ook worden overwogen Amerikaanse militairen operaties te laten uitvoeren in Iran. Trump heeft volgens The New York Times nog geen toestemming gegeven voor militaire actie en nog geen van de voorgestelde opties gekozen.
De Verenigde Staten voeren sinds enkele dagen hun militaire aanwezigheid in de Golfregio verder op. "We zijn sterk. We zijn financieel sterk. We zijn militair sterk. (...) Ik hoop dat ik deze macht niet hoef te gebruiken", zei Trump donderdagavond (lokale tijd) in Washington.
Diezelfde avond zei Trump ook dat hij van plan is "binnenkort" met Iran te praten, zonder daarover uit te weiden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

anp 508044476

3 soorten burn-out

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

Loading