NYT: Trump overweegt opties voor mogelijke aanval op Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen dagen een uitgebreide lijst ontvangen met mogelijke militaire opties voor een aanval tegen Iran. Dat schrijft The New York Times op basis van anonieme bronnen. Een eventuele interventie zou twee doelen moeten dienen: schade toebrengen aan de nucleaire infrastructuur en raketinstallaties van het land of de positie van het islamitische regime verzwakken.

Er zou ook worden overwogen Amerikaanse militairen operaties te laten uitvoeren in Iran. Trump heeft volgens The New York Times nog geen toestemming gegeven voor militaire actie en nog geen van de voorgestelde opties gekozen.

De Verenigde Staten voeren sinds enkele dagen hun militaire aanwezigheid in de Golfregio verder op. "We zijn sterk. We zijn financieel sterk. We zijn militair sterk. (...) Ik hoop dat ik deze macht niet hoef te gebruiken", zei Trump donderdagavond (lokale tijd) in Washington.

Diezelfde avond zei Trump ook dat hij van plan is "binnenkort" met Iran te praten, zonder daarover uit te weiden.