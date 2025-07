Opnieuw dreigen lege Douwe Egberts-schappen in supermarkten

AMSTERDAM (ANP) - In supermarkten dreigen opnieuw lege Douwe Egberts-schappen. JDE Peet's, de fabrikant van het bekende koffiemerk, levert zijn koffie niet meer door een nieuw conflict over de prijzen. Dat bevestigt topman Michiel Muller van onlinesupermarkt Picnic na berichtgeving door De Telegraaf.

De krant meldde dat de Europese inkooporganisatie van Jumbo en Picnic geen Douwe Egberts meer geleverd krijgt van JDE. "Wij bestellen gewoon, maar JDE wil niet leveren", verklaart Muller. Hij voegt toe dat de supers bestellen tegen de prijs die eerder dit jaar werd overeengekomen.

Maar JDE besloot onlangs om de prijzen per 1 juli opnieuw te verhogen. Koffie zou daardoor tot 25 procent duurder worden. Die prijsverhoging vindt Muller echter "ongerechtvaardigd".

De fabrikant was eerder dit jaar ook al met Nederlandse supermarkten in gesprek over de inkoopprijzen. Daardoor waren er wekenlang minder of geen producten van JDE verkrijgbaar bij supers. Vervolgens gingen de prijzen flink omhoog.