Geen weerwaarschuwingen meer in Nederland, overal code groen

DE BILT (ANP) - Na veel weerwaarschuwingen de afgelopen dagen van het KNMI kleurt Nederland woensdagavond weer volledig groen. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan de extreme hitte en de fikse onweersbuien met windstoten.

Code groen in Nederland werd om 20.24 uur afgekondigd. Eerder was in provincies in de oostelijke helft van Nederland al teruggeschaald van code oranje naar code geel.

Als gevolg van de buien en windstoten stortte een dak van een bedrijfspand in Winterswijk deels in. Er vielen geen gewonden. Ook reden er op meerdere trajecten van de NS geen of minder treinen door bomen of takken op het spoor.