BUNNIK (ANP) - Tesla heeft in april 382 auto's verkocht in Nederland, komt naar voren uit de meest recente cijfers van autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC. Dat is bijna driekwart minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen 1457 Tesla's op kenteken werden gezet. De verkopen van de Amerikaanse autofabrikant zitten al een tijd in het slop, ook buiten Nederland.