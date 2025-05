Rode Kruis waarschuwt voor instorten hulpverlening Gaza

GENÈVE (ANP) - Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) waarschuwt dat de humanitaire hulpverlening in de Gazastrook op het punt staat "volledig in te storten". Israël blokkeert de levering van voedsel en hulpgoederen aan het Palestijnse gebied vrijdag precies twee maanden.

Het ICRC zegt dat veel Gazanen niet over de essentiële benodigdheden beschikken die ze nodig hebben om te overleven. Zij staan volgens de hulporganisatie "dagelijks voor een enorme uitdaging om te overleven", terwijl de leefomstandigheden in Gaza steeds verder verslechteren.

"Zonder een onmiddellijke hervatting van hulpleveringen heeft het ICRC geen toegang tot het voedsel, de medicijnen en de levensreddende voorraden die nodig zijn om veel van zijn programma's in Gaza draaiende te houden", aldus de hulporganisatie in een verklaring. Die waarschuwt ook dat Gaza zonder onmiddellijke actie "verder zal wegzakken in chaos die humanitaire hulp niet zal kunnen verzachten".