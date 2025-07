Dode en schade aan spoorwegen in Rusland door droneaanval

ROSTOV (ANP/AFP/RTR) - In de Russische regio Rostov is een dode gevallen en is schade ontstaan aan de spoorwegen door een droneaanval, meldt de gouverneur van de regio op Telegram. Het slachtoffer zou in de plaats Salsk in een auto hebben gezeten die getroffen werd.

Boven Rostov, een regio die grenst aan Oekraïne, zijn volgens het Russische ministerie van Defensie in de nacht van maandag op dinsdag 22 drones uit de lucht geschoten. Het ministerie meldt nooit hoeveel drones Oekraïne in totaal heeft afgevuurd.

Het treinstation van de plaats Salsk zou ook zijn getroffen door restanten van een drone. Een stilstaande goederentrein en passagierstrein raakten daarbij beschadigd. De passagiers moesten worden geëvacueerd, maar er raakte niemand gewond, aldus de gouverneur. De Russische spoorwegen meldden dinsdagochtend problemen met het treinverkeer rond Salsk.

Ook andere plaatsen in Rostov zouden getroffen zijn door drones.