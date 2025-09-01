ECONOMIE
We kopen weer meer

Economie
door Redactie
maandag, 01 september 2025 om 6:57
bijgewerkt om maandag, 01 september 2025 om 7:11
anp010925036 1
Winkeliers in Nederland hebben in juli meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 5 procent, na een stijging van 3,4 procent in juni. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 3,2 procent hoger dan een jaar geleden. Online steeg de omzet met 6,2 procent.
Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 5,2 procent. Het verkoopvolume steeg met 1,2 procent. De omzet van supermarkten lag 6,3 procent hoger, na een stijging van 3,5 procent in juni. De omzet van speciaalzaken daalde met 2 procent. In juni steeg hun omzet nog met 2,1 procent.
In de non-foodsector nam de omzet met 4,9 procent toe en lag het volume 4,1 procent hoger. Winkels in recreatieartikelen, schoenenwinkels, drogisterijen, winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren, meubelzaken en kledingwinkels hebben meer omgezet. Bij elektronicawinkels daalde de omzet opnieuw.

