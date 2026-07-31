ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw groei voor vliegveld MAA, maar doelen blijven uit zicht

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 10:09
anp310726071 1
MAASTRICHT (ANP) - Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer vluchten en vracht afgehandeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal passagiersvluchten steeg ten opzichte van vorig jaar met bijna 14 procent naar 1400, de sterkste toename van alle Nederlandse luchthavens. De cijfers blijven echter ver achter bij de doelen voor de luchthaven om te groeien.
MAA en Schiphol zijn de enige vliegvelden in Nederland die luchtvracht afhandelen. In Maastricht ging het in april, mei en juni om 14.000 ton, een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook in 2025 handelde de Limburgse luchthaven flink meer vracht af. De luchthavendirectie wil meer op luchtvracht inzetten om te kunnen concurreren. Eerder werd daarom al geïnvesteerd in de afhandeling daarvan.
Het vliegveld even ten noorden van Maastricht lijdt al enkele jaren miljoenenverliezen. In 2024 ging het om 11,5 miljoen euro en ook over vorig jaar wordt verlies verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

doorstromingscrisis-hero

Waarom jij geen huis kunt vinden? Omdat een 70-jarige er niet weg kan — zoveel kost de doorstromingscrisis je

shutterstock_2057930843

Simpele en betaalbare verkoeling: een dubbeltje per nacht volstaat

135177745_m

Deze bekende truc om te ontspannen lijkt het tegenovergestelde effect te hebben

312974824_m

Gevangen stank? De recirculatieknop wordt vaak verkeerd gebruikt, dit is hoe het werkt

generated-image

In deze provincie werd je huis bijna 8% duurder — in Amsterdam nog geen procent: zo groot zijn de regionale verschillen

251413327_m

Het belangrijkste teken dat je relatie goed zit

Loading