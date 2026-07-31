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Situatie bij natuurbrand Kreta iets verbeterd

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 10:09
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RETHYMNON (ANP/AFP) - De situatie rond de grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta is iets verbeterd, zegt de brandweer. Het vuur is nog niet onder controle en de autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen nog moeilijk kunnen zijn.
Woensdag brak een brand uit ten zuiden van het toeristische Rethymnon. Daarbij is zeker 4500 hectare getroffen. Door harde wind en aanhoudende droogte kon het vuur zich snel verspreiden en was het moeilijk te blussen. Nu zijn de omstandigheden iets beter.
Ook andere Griekse eilanden hebben te kampen met natuurbranden, zoals Paros en Kalymnos. Doordat Griekenland bestaat uit vele kleine eilanden, is het vaak lastig om snel met veel blusmiddelen aanwezig te zijn, tekent de brandweer aan.
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