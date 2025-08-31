Opnieuw krimp bedrijvigheid in Chinese industrie

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in augustus voor de vijfde maand op rij gekrompen. Dat meldt het Chinese statistiekbureau. De industrie in China kampt al langere tijd met een zwakkere binnenlandse vraag en een crisis in de vastgoedsector. Daar komen nog de handelsspanningen met de Verenigde Staten bovenop.

De zogeheten inkoopmanagersindex, die de industriële bedrijvigheid weergeeft, kwam voor augustus uit op een stand van 49,4, tegen 49,3 in juli. Bij een niveau van 50 of meer is er sprake van groei van de industriële activiteit. Daaronder is er krimp.

In de Chinese dienstensector, met bijvoorbeeld detailhandel en toerisme, was er vorige maand juist sprake van een iets sterkere groei van de bedrijvigheid, aldus het statistiekbureau. Daar kwam de index uit op 50,3, tegen 50,1 in juli.

De aanhoudende zwakte in de industrie en de andere economische problemen in China zorgen voor onzekerheid bij kenners of Beijing dit jaar wel aan zijn doelstelling voor een economische groei van 5 procent kan voldoen.