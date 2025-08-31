ECONOMIE
Tennisster Swiatek knokt zich naar achtste finales US Open

Sport
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 9:09
anp310825051 1
NEW YORK (ANP) - Iga Swiatek staat voor het vijfde jaar op rij in de achtste finales van de US Open. De als tweede geplaatste Poolse moest hard werken tegen Anna Kalinskaja uit Rusland. Ze won uiteindelijk in twee sets: 7-6 (2) 6-4.
Swiatek kwam in de eerste set terug van een achterstand van 5-1. De laatste winnares van Wimbledon won bij een stand van 4-4 in de tweede set twee games op rij (6-4).
Beide speelsters maakten veel fouten (67) en verloren negen keer hun servicebeurt. De 24-jarige Swiatek won de US Open in 2022. Ze stuit in de achtste finales op de als dertiende geplaatste Jekaterina Alexandrova uit Rusland.
Amanda Anisimova plaatste zich ook voor de achtste finales. De als achtste geplaatste Amerikaanse versloeg de Roemeense Jaqueline Cristian: 6-4 4-6 6-2.
