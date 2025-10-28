Opnieuw meer overnachtingen geboekt bij moederbedrijf Booking.com

NORWALK (ANP) - Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft de vraag naar overnachtingen in het derde kwartaal opnieuw zien toenemen. En hoewel er volgens het bedrijf nog enige onzekerheid bestaat over de macro-economische en geopolitieke context, ziet Booking dat de reislust in het vierde kwartaal tot nu toe aanhoudt.

Het aantal overnachtingen dat via de platforms van Booking aan klanten werd verkocht, steeg in de voorbije periode met 8 procent ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar tot 323 miljoen. De omzet steeg met 13 procent naar 9 miljard dollar. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, nam met 15 procent toe tot 4,2 miljard dollar.

Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een groei van ongeveer 7 procent van het aantal geboekte overnachtingen. De omzet stijgt naar verwachting met zo'n 12 procent. In de voorgaande kwartalen werden er ook al meer overnachtingen geboekt bij Booking Holdings.