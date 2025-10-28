ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw meer overnachtingen geboekt bij moederbedrijf Booking.com

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 21:41
anp281025235 1
NORWALK (ANP) - Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com, heeft de vraag naar overnachtingen in het derde kwartaal opnieuw zien toenemen. En hoewel er volgens het bedrijf nog enige onzekerheid bestaat over de macro-economische en geopolitieke context, ziet Booking dat de reislust in het vierde kwartaal tot nu toe aanhoudt.
Het aantal overnachtingen dat via de platforms van Booking aan klanten werd verkocht, steeg in de voorbije periode met 8 procent ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar tot 323 miljoen. De omzet steeg met 13 procent naar 9 miljard dollar. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, nam met 15 procent toe tot 4,2 miljard dollar.
Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een groei van ongeveer 7 procent van het aantal geboekte overnachtingen. De omzet stijgt naar verwachting met zo'n 12 procent. In de voorgaande kwartalen werden er ook al meer overnachtingen geboekt bij Booking Holdings.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Loading