Jetten: ik zal er zijn voor kiezers die Wilders in de steek liet

DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten van D66 belooft er te zijn voor de kiezers die hebben gestemd op Geert Wilders omdat zij hoopten dat de PVV-leider de problemen met migratie zou oplossen. "Ik vind het ook mijn probleem dat er zoveel Nederlanders zijn die het bij de vorige verkiezingen noodzakelijk vonden om op u te stemmen. Want die mensen zijn keihard in de steek gelaten", zei de D66-leider bij het NOS-Slotdebat.

Wilders zei dat Nederland wordt "overspoeld door asielzoekers" als D66 het voor het zeggen krijgt. Dat vindt Jetten een "bijna gênant huilie-huilieverhaal voor iemand die met 37 zetels en een eigen minister op Asiel en Migratie nog geen wet door de Tweede Kamer heeft gehaald".