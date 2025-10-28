ECONOMIE
Orkaan Melissa afgezwakt boven Jamaica, maar gevaar niet voorbij

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 21:42
KINGSTON (ANP/RTR/AFP) - Orkaan Melissa is na aankomst bij Jamaica afgezwakt tot een orkaan van categorie vier. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center, dat benadrukt dat het nog steeds gaat om een krachtige storm die levensgevaarlijke toestanden kan veroorzaken. Inwoners van de eilandstaat krijgen het advies op een veilige plek te blijven.
Categorie vier is de op een na zwaarste categorie, onder vijf. Melissa wordt gezien als een van de krachtigste stormen in het Caribisch gebied van de afgelopen decennia en kwam aan land in de buurt van plaats New Hope. De autoriteiten lieten weten dat bijna 6000 mensen een veilig heenkomen hadden gezocht in opvangplaatsen. Ook waren er berichten over grootschalige stroomuitval.
Er was al rekening gehouden met veel schade door de storm. "We zien video's en foto's van zwaar beschadigde openbare infrastructuur, ziekenhuizen en veilige plekken", zei de Jamaicaanse minister van Milieu tegen CNN. "Dus het heeft het effect dat werd voorspeld."
