Opnieuw minder bestellingen voor moederbedrijf Thuisbezorgd

AMSTERDAM (ANP) - Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft ook in de eerste helft van dit jaar minder bestellingen ontvangen dan een jaar eerder. Door grote concurrentie en terughoudendere consumenten worden in alle regio's al langer minder maaltijden besteld.

In Europa nam het aantal bestellingen tot en met juni met 4 procent af, tot 149 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat geldt als aparte regio, was de daling 5 procent. In alle andere gebieden samen kromp het aantal orders met 17 procent. De totale waarde van de bestellingen bleef gelijk doordat de maaltijden in prijs stegen. Daarvan ging wel minder naar Just Eat Takeaway, waardoor de omzet 2 procent lager uitkwam.

De maaltijdbezorger, die wordt overgenomen door techinvesteerder Prosus, verwacht dit jaar nog steeds dat de totale bestelwaarde, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, in Europa met 4 tot 8 procent stijgt. Maar dat zal eerder aan de onderkant van die bandbreedte uitkomen, is nu de verwachting.