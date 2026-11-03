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Opnieuw minder panden getransformeerd tot woning

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Voor het vierde jaar op rij zijn er minder woningen ontstaan door bestaande panden als kantoren en winkels aan te passen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar zijn er in totaal 6400 woningen ontstaan door het transformeren van panden. In 2024 waren dat er nog 7900, een daling van 19 procent.
Van alle huizen die er in 2025 bij zijn gekomen, ontstond 7 procent door transformaties van bestaande panden. Een jaar eerder was dit nog 9 procent. De woningvoorraad groeit vooral door nieuwbouw. Vorig jaar zijn er ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, ongeveer net zoveel als een jaar eerder.
Er zijn vorig jaar veel minder kantoren verbouwd tot woningen dan een jaar eerder. In 2025 kwamen er 1700 woningen bij in voormalige kantoorpanden, ruim duizend minder dan een jaar eerder. Ondanks de daling kwam nog steeds een kwart van de getransformeerde woningen uit een oud kantoorpand. Wel ontstonden iets meer woningen door winkels aan te passen. In 2025 waren dat 1255 woningen, honderd meer dan een jaar eerder.
Het CBS meldt op basis van een eerste schatting dat er in de eerste helft van 2026 bijna 3000 huizen zijn bijgekomen door woningtransformaties.
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