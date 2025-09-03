ECONOMIE
Winklevoss-tweeling stapt in Nederlands bitcoinbedrijf

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 13:37
anp030925130 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse bitcoinbedrijf Treasury heeft 126 miljoen euro opgehaald bij investeerders, onder wie de bekende cryptomiljardairs Cameron en Tyler Winklevoss. De onderneming gebruikt het geld voor het opkopen van bitcoins om te profiteren van eventuele verdere waardestijgingen van 's werelds meest verhandelde cryptomunt. Treasury maakte ook bekend naar de beurs in Amsterdam te willen via de overname van het beursgenoteerde MKB Nedsense.
De tweelingbroers Winklevoss werden aanvankelijk bekend om hun strijd tegen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Ze beschuldigden hem ervan het idee voor het sociale netwerk van hen te hebben gestolen. Later werden ze onder andere rijk met bitcoininvesteringen en hun eigen cryptobeurs Gemini.
Het door de Nederlander Khing Oei opgerichte Treasury zegt nu ruim 1000 bitcoins te bezitten. Het bedrijf wil zich ook inzetten als "ambassadeur" voor de munt in Europa. Daarvoor kocht het bedrijf onder andere de conferentie Bitcoin Amsterdam.
