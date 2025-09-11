ECONOMIE
Opnieuw renteverlaging Turkse centrale bank

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 13:58
ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse centrale bank heeft het rentetarief opnieuw verlaagd om de binnenlandse vraag te stimuleren. De rente in Turkije gaat nu met 2,5 procentpunt omlaag naar 40,5 procent.
Het is de tweede verlaging sinds de politieke crisis in het land in maart, toen de koers van de Turkse lira hard omlaag ging. Om die koersval van de lira tegen te gaan werd in april de rente weer verhoogd. Vervolgens kwam er in juli een verlaging. Door een lagere rente dalen de leenkosten, wat gunstig kan zijn voor de economische groei en de bestedingen.
De centrale bank heeft meer ruimte voor verdere renteverlagingen door de afzwakkende inflatie in Turkije, die overigens nog wel erg hoog is. In augustus bedroeg de inflatie net geen 33 procent. Dat was 33,5 procent in juli.
