VS spraken in Minsk met Belarus, delegatie terug met gevangenen

VILNIUS (ANP/RTR) - Een Amerikaanse delegatie onder leiding van de speciale gezant John Coale heeft in de Belarussische hoofdstad Minsk onderhandeld met onder anderen president Aleksandr Loekasjenko. De delegatie heeft volgens de Amerikaanse ambassade in de Litouwse hoofdstad Vilnius op de terugreis ex-gevangenen van verschillende nationaliteiten kunnen meenemen.

Het gaat volgens de ambassade om 52 ex-gevangenen afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Letland, Litouwen en Polen.

In ruil voor de vrijlating krijgt de Belarussische luchtvaartmaatschappij Belavia verlichting van sancties, aldus een ambassademedewerker. Ook zouden de VS weer een ambassade willen openen in Minsk. Die werd in 2022 gesloten nadat Rusland via Belarus troepen naar Oekraïne stuurde voor zijn grootschalige invasie.