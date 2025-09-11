Polen, Litouwen en Oekraïne stemmen luchtverdediging af

VILNIUS (ANP) - Polen, Litouwen en Oekraïne willen dat hun luchtverdediging beter gaat samenwerken. Dat is nodig om "de Russische agressie te pareren", zeggen hun buitenlandministers daags nadat een flink aantal Russische drones Polen was binnengevlogen.

"We benadrukken de noodzaak van betere coördinatie en operationele samenwerking van onze structuren die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de lucht", staat in de verklaring van de drie buurlanden, die alle aan Rusland grenzen. "Dat gecoördineerde optreden moet gericht zijn op het voorkomen van de negatieve gevolgen van schandalige Russische daden en liefst leiden tot grotere efficiëntie van onze luchtverdedigingsmaatregelen."

Oekraïne bood woensdag al aan om alles wat het weet over inkomende drones en andere Russische projectielen met Polen en Litouwen te delen. Zo zijn zij er eerder op bedacht en kunnen ze zich beter verweren. Verdergaand samen optrekken is ingewikkeld. De NAVO wil zich niet zelf actief in de oorlog in Oekraïne mengen.