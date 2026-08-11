Organisaties van introductieweken treffen maatregelen om hitte

UTRECHT (ANP) - De organisaties van de introductieweken voor nieuwe studenten treffen maatregelen vanwege het hete weer. Deze week zijn de introweken van Groningen, Leiden en Utrecht. Ook zijn ontgroeningen bij een aantal studentenverenigingen begonnen, zoals bij het Amsterdamse studentenkorps A.S.C./A.V.S.V.

De organisatie van de EL CID, de introductiedagen voor Leidse studenten, hanteert deze week een hitteplan. Een woordvoerster zegt dat er vanaf 26 graden waterflesjes aan deelnemers en hun begeleiding worden uitgedeeld. Wanneer de temperatuur de 32 graden bereikt, kijkt de organisatie of evenementen verplaatst kunnen worden of later kunnen worden gehouden. "We bekijken per dag en per evenement wat er nodig is", aldus de woordvoerster. Daarnaast zijn er doeken opgehangen om voor genoeg schaduw te zorgen.

Bij de Utrechtse introductietijd, de UIT-week, worden woensdag en donderdag op verschillende locaties gratis flesjes water uitgedeeld. Ook zijn er schaduwplekken en palen met zonnebrandcrème geplaatst in de buurt van evenementenlocaties. Op de app en de sociale media van de Utrechtse introdagen worden updates geplaatst over de hitte. Zo'n 3000 studenten doen mee tijdens de UIT-week.

KEI-week Groningen

De organisatie van de KEI-week in Groningen zorgt voor extra waterpunten en schaduwplekken bij evenementenlocaties. "We kijken wat de EHBO kan doen en of dat moet worden opgeschaald. Als het echt heel warm wordt, zullen we ook met bezoekers communiceren over wat ze het best kunnen doen", zegt een woordvoerder.

Er doen zo'n 4000 aankomende studenten mee aan de introductieweek in Groningen, die daarnaast ook een groot aantal externe bezoekers trekt.