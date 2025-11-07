Opnieuw verlies voor AEX-index op beurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag opnieuw lager gesloten na de min een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal wist zich wel te onttrekken aan het overwegend negatieve sentiment en stond opnieuw bij de sterkste stijgers in de hoofdindex.

De AEX eindigde 1,1 procent in het rood op 950,77 punten. Op donderdag verloor de hoofdgraadmeter nog 1 procent. De MidKap ging 0,8 procent omlaag tot 849,70 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen leverden tot 0,7 procent in en Parijs daalde 0,2 procent.

ArcelorMittal won 1,4 procent dankzij een koopadvies van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Op donderdag was de staalproducent nog koploper in de AEX met een plus van 2,4 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten en positieve vooruitzichten voor volgend jaar. Bierbrouwer Heineken en telecombedrijf KPN waren ook in de bovenste regionen van de hoofdindex te vinden met winsten tot 1,5 procent.

De aanbieder van postkluisjes InPost was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 5 procent. Het Poolse bedrijf is voorzichtiger geworden over de winstgroei dit jaar door de extra investeringen in het Verenigd Koninkrijk. Informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer volgden met koersverliezen tot 3,8 procent.

In de MidKap was roestvrijstaalproducent Aperam de grootste stijger met een plus van 2,6 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Metalenspecialist AMG sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 6,6 procent. Een dag eerder verloor het aandeel AMG ook al terrein na bekendmaking van resultaten. Air France-KLM ging nog eens 3,8 procent omlaag in de MidKap na de koersval van bijna 15 procent een dag eerder door tegenvallende cijfers van het luchtvaartconcern.

Sif zakte 4,3 procent bij de kleinere fondsen op Beursplein 5. De producent van funderingen voor windmolens op zee verlaagde de winstverwachting voor dit jaar door de moeilijke marktomstandigheden op de offshore windmarkt.

CM.com steeg 5 procent. De leverancier van chat- en betaaldiensten heeft het overnamebod van softwarebedrijf Bird ter waarde van bijna 166 miljoen euro afgewezen.