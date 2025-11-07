ECONOMIE
Wat wil je nog meer: Israël zelf waarschuwde voor oorlogsmisdaden leger in Gaza

Politiek
door Redactie
vrijdag, 07 november 2025 om 17:57
bijgewerkt om vrijdag, 07 november 2025 om 18:34
anp071125172 1
 Militaire juristen in Israël hebben gewaarschuwd dat het Israëlische leger mogelijk oorlogsmisdaden pleegde in de Palestijnse Gazastrook, waar in de strijd tegen Hamas tienduizenden burgers om het leven kwamen. Volgens de juristen was er bewijs dat de beschuldigingen zou kunnen ondersteunen.
De waarschuwing duikt op in inlichtingen die de Verenigde Staten vorig jaar verzamelden. Deze wijzen op twijfels binnen het Israëlische leger over de wettigheid van tactieken. Dat staat in schril contrast met het openbare standpunt van Israël, namelijk dat de operaties nodig waren om de Hamas-strijders uit te schakelen.
Volgens twee voormalige Amerikaanse functionarissen werden de inlichtingen pas laat op grote schaal binnen de Amerikaanse regering van president Biden verspreid. De informatie versterkte de bezorgdheid in Washington dat Israël opzettelijk burgers en humanitaire hulpverleners aanviel. Het is onduidelijk over welk bewijs de Israëlische juristen het hadden.
