Oprichter beleggingsfonds Archegos mogelijk 21 jaar de cel in

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De oprichter van het Amerikaanse investeringsfonds Archegos, dat miljardenverliezen in de financiële sector veroorzaakte, moet mogelijk 21 jaar de cel in. Aanklagers in de Verenigde Staten zijn in aanloop naar de strafoplegging volgende week namelijk met een aanbeveling van een dergelijke gevangenisstraf gekomen.

De 60-jarige Bill Hwang is door een jury in een rechtbank in New York eerder al schuldig bevonden aan onder meer fraude en marktmanipulatie. De omstreden zakenman werd ervan beticht banken te hebben misleid door de waarde van de investeringen van Archegos met allerlei trucjes fors op te blazen.

"Een forse straf is nodig om Hwang - een recidivist en fraudeur zonder berouw - af te schrikken en om zelfs de meest arrogante beleggers duidelijk te maken dat hun grootse plannen zullen worden beantwoord met zware straffen", hebben de aanklagers laten weten aan de rechter.

Archegos deed risicovolle beleggingen die voor een groot deel met geleend geld waren gefinancierd. Later viel het bedrijf om. Met de ineenstorting van Archegos in 2021 waren miljarden dollars gemoeid. Een van de gedupeerden daarvan was de Zwitserse bank Credit Suisse, die later in de problemen kwam en moest worden gered.