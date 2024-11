Chinese president profileert zich als verdediger van vrijhandel

LIMA (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping heeft zich opnieuw opgeworpen als grote verdediger van vrijhandel in de wereld, nu de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump dreigt met forse importheffingen voor producten uit het buitenland. De Chinese leider heeft gewaarschuwd dat de wereldeconomie uiteenvalt door de verspreiding van protectionisme, wat volgens Xi leidt tot "ernstige uitdagingen".

De wereld is volgens hem "een nieuwe periode van onrust en verandering" ingegaan. "Het opdelen van een onderling afhankelijke wereld is een stap terug in de geschiedenis", zei Xi vrijdag (lokale tijd) in een toespraak op de APEC CEO Summit in Peru, die werd voorgelezen door een van zijn ministers.

Voor Xi is dit een rol die hij al eerder speelde toen Trump in 2017 aan de macht kwam. Destijds riep het Chinese staatshoofd de mondiale zakelijke elite op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos op om handelsoorlogen en protectionisme af te wijzen, omdat dit "beide partijen zou schaden en verlies zou opleveren".

In de jaren daarna legde Trump veel strafheffingen op aan China, die grotendeels gehandhaafd bleven onder de regering-Biden. Nu Trump zich voorbereidt om in januari opnieuw aan te treden, dreigt hij met tarieven tot 60 procent op Chinese producten. Ook heeft Trump gepleit voor heffingen van 10 tot 20 procent op producten uit de rest van de wereld.