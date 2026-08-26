Oprichter Ben & Jerry's niet blij met nieuwe directeuren ijsmerk

BURLINGTON (ANP) - Ben & Jerry's-oprichter Ben Cohen heeft opnieuw uitgehaald naar Magnum, het moederbedrijf van het ijsmerk. Ben & Jerry's benoemde woensdag drie nieuwe directeuren van de onafhankelijke raad van bestuur. Cohen beschuldigt Magnum ervan deze bestuursleden te hebben benoemd zonder daarvoor bevoegd te zijn.

Cohen stelt in een LinkedIn-bericht dat het onafhankelijke bestuur op illegale wijze is ontmanteld. Een woordvoerster van Ben & Jerry's benadrukt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft. "De nieuwe directeuren zijn onafhankelijk van het bedrijf en oefenen hun verantwoordelijkheden uit binnen de vastgestelde kaders."

De onafhankelijke raad van bestuur van Ben & Jerry's werd in 2000 opgericht, toen Cohen en Jerry Greenfield hun bedrijf verkochten aan Unilever, om de sociale missie en integriteit van het merk te beschermen. Ben & Jerry's beschuldigde Unilever en Magnum al meerdere malen van pogingen om haar onafhankelijke raad te ontmantelen.