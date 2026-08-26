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Canadese premier Carney komt als eregast naar Europees Parlement

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 20:10
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BRUSSEL (ANP) - De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement als de voorzitter van de Europese Commissie daar een belangrijke toespraak houdt. Hij spreekt zelf ook de europarlementariërs toe, meldt parlementsvoorzitter Roberta Metsola op X. Carney is momenteel verwikkeld in een handelsstrijd met de Amerikaanse president Donald Trump.
"Het belangrijke bezoek van de minister-president is een kans om de banden tussen de EU en Canada te verdiepen en om onze band te versterken", schrijft Metsola op X.
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen houdt over drie weken haar zogenoemde State of the Union. Ze kondigt daarin aan wat de belangrijkste punten worden voor de Europese Commissie.
Dinsdag kondigde Canada invoerheffingen aan op Amerikaanse goederen als vergelding voor vergelijkbare heffingen van de regering-Trump. Die schreef eerder op Truth Social dat Canada het "veruit lastigste en onredelijkste" land was waar hij mee te maken heeft gehad als president.
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