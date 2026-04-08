Thailand bevestigt 3 doden door beschieting op Straat van Hormuz

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 13:49
BANGKOK (ANP/RTR) - Thailand heeft bevestigd dat er drie mensen zijn gedood bij een Iraanse beschieting van een vrachtschip op de Straat van Hormuz vorige maand. Eerder werden de opvarenden als vermist opgegeven. De Omaanse marine haalde twintig andere bemanningsleden veilig van boord.
Het schip, dat onder Thaise vlag voer, probeerde vorige maand door de Straat van Hormuz te varen, maar Iran stond dat niet toe en beschoot het vaartuig. Daardoor ontstond een explosie aan boord en brand in de machinekamer.
Er liggen nog altijd negen Thaise schepen in de Perzische Golf. De Thaise minister van Buitenlandse Zaken Sihasak Phuangketkeow reist deze maand naar Oman om te zorgen dat zij veilig kunnen uitvaren.
Iran heeft bij de afspraken voor het staakt-het-vuren toegezegd de zeestraat weer volledig te heropenen.
