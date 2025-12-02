ECONOMIE
Oprichter Dell doneert 6 miljard aan jeugdprogramma Trump

Economie
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 18:01
anp021225179 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Miljardair Michael Dell en zijn echtgenote Susan Dell hebben aangekondigd 6,25 miljard dollar (5,4 miljard euro) te doneren aan een programma waarmee de regering-Trump kinderen van een beleggingsrekening wil voorzien. Met de gift hoopt de oprichter van computerconcern Dell meer kinderen te laten profiteren van het programma.
Als onderdeel van zijn begrotingswet, bekend als 'one big beautiful bill', kwam president Donald Trump met het initiatief om voor elk kind geboren tussen 2025 en 2028 een beleggingsrekening op te zetten waarop 1000 dollar staat. Met de miljarden van het echtpaar Dell krijgen nog eens 25 miljoen Amerikaanse kinderen onder de 10 jaar ieder 250 dollar op hun rekening.
De donatie gaat naar het ministerie van Financiën. President Donald Trump haalde eerder bij veel grote bedrijven donaties op voor de bouw van een extra balzaal voor het Witte Huis. Onder andere Amazon, Apple, Meta en Palantir betaalden daaraan mee.
