Man in Belgisch maisveld zou gedood zijn om ruzie gestolen geld

AMSTERDAM (ANP) - De 41-jarige Sherwin Peterhof, wiens lichaam half augustus werd gevonden in een maisveld net over de grens met België, zou zijn gedood bij een ruzie over gestolen geld. Dat bleek tijdens een eerste zitting tegen Priscilla B.(40). De vrouw wordt ervan verdacht met anderen betrokken te zijn geweest bij zijn dood en het wegmaken van het lichaam. "Zij is de spil", zei de officier van justitie. B. ontkende dinsdag in de Amsterdamse rechtbank in tranen.

Volgens justitie werd Peterhof ervan beschuldigd 100.000 euro te hebben gestolen van de moeder van de verdachte. De vrouw bewaarde het geld in haar woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam om na haar pensioen een huis te kopen in Suriname. Toen het geld vervangen bleek door nepgeld, viel de verdenking op Peterhof omdat hij in juli enkele dagen in de woning verbleef.